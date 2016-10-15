حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15/ 10/ 2016

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم السبت الموافق 15 أكتوبر والذى نتناول فيه توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، وتتناول كافى تفاصيل الحياة المتعلقة بهذه الأبراج، كما أنه يساعدهم فى التعرف على كل المتوقع لهم فى الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج العقرب

يتمتعن بقدر كبير من الوضوح والقوة، كما أن صراحتهم لاذعة ولا يتركون حقهم مهما كانت النتائج، هذه هى أبرز صفات برج العقرب التى نقدم له اليوم حظك لأصحاب هذا البرج يوم السبت 15 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

تشر بالوحدة، أنت فى هذه الفترة تحتاج إلى شريك حياة يشعرك بالحب والاهتمام ويقدم لك الدعم النفسى والمعنوى الذى تحتاج إليه، ومن المتوقع أن تقابله فى القريب العاجل.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

اليوم مثالى للغاية للتخطيط جيدًا إلى مشروع تجارى ناجح، كما أنه من المفترض أن تحصل على أموال فى القريب العاجل، علاقتك بمديرك فى العمل هى أفضل الآن.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

مزاجك اليوم ليس على ما يرام، أزمات متتالية فى العمل فد تؤثر عليك نفسيًا، حاول أن تكون هادئ وأبحث عن طريقة غير العصبية للتعامل مع مشكلاتك المختلفة.

حظك اليوم برج الميزان

وسطاء الخير، هذا هو التوصيف الحقيقى والصحيح لأبناء هذا البرج، الذين يتمتعون كذلك بكثير من الصفات الأخرى أبرزها التردد، وعلى الرغم من أنهم رسل السلام إلا أن بداخلهم صراعات يصعب على بعضهم السيطرة عليها.

فى السطور التالية نقدم توقعات علماء الفلك، وحظك اليوم لأبناء هذا البرج الأكثر ترددًا بين الأبراج الأخرى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

التكبر والغرور أكبر مشكلة بينك وبين شريك حياتك، الذى ناقشك فيها كثيرًا وطلب منك التخلى عنها، فهى تفسد العلاقة وتكون صورة سيئة عنك لدى الطرف الأخر، فحاول جاهدًا التخلص منها إذا كنت راغبًا فى الحفاظ على حبك.

برج الميزان على الصعيد المهنى..

لا تدخل مع صديقك المقرب فى شراكة فى أحد الأعمال، فسيحدث ذلك مشكلات كثيرة تؤثر على صداقتكما التى عمرها سنوات طويلة.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

قد تتعرض للعدوى باحد الفيروسات من صديق بسبب استخدامك أدواته الخاصة، كالمنشفة والكوب وأدوات الحلاقة، فاحذر من تلك التفاصيل التى قد تهدد صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

اليوم ستضع خطة جديدة لتطوير حياتك، تعتمد فيها بالأساس على الفصل بين وقت العمل والترفيه والتنزه، وتطوير أدائك المهنى بعيدًا عن مشاكلك الخاصة.

حظك اليوم برج الدلو

برج الدلو على الصعيد المهنى..

تفضل العزلة عندما تفكر فى مشروع جديد، لكنك هذه المرة تحتاج إلى مشورة كثير من الأصدقاء الأكثر منك خبرة حتى تنجز أفكارك فى وقت قصير، ولا تتردد فى طلب العون والمساعدة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

انتظر حتى تتاكد من مشاعرك أولًا، أنت بحاجة إلى التأنى وعدم اتخاذ أية قرارات متسرعة من شأنها التأثير على حياتك العاطفية والدخول فى علاقة فاشلة جديدة، تعلم من أخطائك السابقة.

على الصعيد الصحى..

الذهاب إلى عيادة العيون امر طبيعى هذه الفترة خاصة إنك تسهر لفترات طويلة، وتجلس كثيرًا أمام الحاسوب، نظارة طبية ستكون حل عملى وفعال جدًا هذه الفترة.

حظك اليوم برج الحمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف عنه التسرع والعصبية الشديدين ولكنه فى الوقت نفسه يتسم بالذكاء والمهارة وحسن التصرف رغم تهوره فى بعض الأحيان.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

علاقتك بعملك ليست على ما يرام، فحالتك النفسية السيئة تؤثر على إنتاجئك وأدائك المهنى، حاول الفصل بين حياتك ومشكلاتك الخاصة وعملك حتى لا تخسر وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تحاول الاستقرار فى علاقتك بشريك حياتك، وتفعل كل ما بوسعك، ولكن ليس كل ما تفعله سيعجب الطرف الأخر، فحاول فهم طبيعته وشخصيته وبناءًا عليها تعامل معه.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تعانى من بعض آلام العظام، وتحتاج الى الإكثار من تناول الفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية والابتعاد عن المياه الغازية والوجبات السريعة.

حظك اليوم برج الجوزاء

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الهوائى المعروف عنه سرعة تبدل المزاج وتقلبه ولكنه يتميز بأنه يحسن الكلام والتفكير مما يجعله يكسب قلوب الناس بسرعة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية غير مستقرة وقد تخسر وظيفتك فى أى وقت، فحاول الالتزام بشكل أكبر والحضور وفقًا للمواعيد المحددة وتنفيذ المهام المطلوبة منك وعدم تأجيلها.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تحتاج الى خطة جديدة مع شريك حياتك فى طريقة تعاملكما وأهدافكما، حتى المساعدة فى ترتيب المنزل وبعض المساعدات التى من الممكن أن تقوم بها لدعم شريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

أعراض السهر المستمر بدأت تظهر عليك، فدائما تشعر بإرهاق شديد وكسل وخمول مما يؤثر على صحتك وعلى أدائك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم تتعرض لشحنة من الطاقات السلبية من المحيطين بك، حاول الابتعاد عنهم تلك الفترة فأنت لست فى حاجة الى أى طاقات سلبية، وتحتاج تغيير الأجواء لتستطيع إنجاز مهامك المهنية بشكل جيد.

حظك اليوم برج الثور

برج الثور على الصعيد المهنى..

السماح بدخول الظنون السيئة بينك وبين شريكك فى العمل سيؤثر على خط سير العمل بشكل عام، وسيجعلها تسير بشكل سلبى، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وتعتقد أن الجميع عليه عليه أن يتعامل بروح الفريق الواحد، حاول أن تستمر هكذا.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

مكالمة من شخص غريب تثير داخلك الشكوك، وتفتح فى ذهنك مجال التفكير فى أشخاص قدامى ربطتك بهم علاقات صداقة لكنها انتهت بمواقف مزعجة، لا تهتم لهذه الأمور وأكمل يومك بحيوية ونشاط.

على الصعيد الصحى..

الإرهاق سيجبرك على الحصول على قسط كبير من الراحة فى الفترة القادمة، وعليك بزيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات حتى تستعيد عافيتك.

حظك اليوم برج السرطان

برج السرطان على الصعيد المهنى..

الأمور تتضح لك اليوم، وتكتشف حقيقة الأشخاص بعدما تسقط الأقنعة بسبب المشاكل المادية، فالواقع المهنى ملئ بالصدمات لكن كيفية استقبالك لها ستحدد مستقبلك المهنى، ولا تتخلى عن مرونتك المعهودة فهى ستكون السر فى نجاحك اليوم.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

الحاجة إلى صديق حقيقى أصبحت ملحة بعدما ابتعد عنك أصدقاؤك، واكتفيت بالوحدة، حالتك المزاجية تسوء يومًا بعد يوم، عليك بالتواصل مع الأصدقاء القدامى.

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

المشاكل الصحية تزيد بشكل كبير جدًا، وألام القولون أصبحت لا تفارقك كل هذا يرجع إلى سوء حالتك النفسية، اهدأ وتناول المشروبات التى تساعد على ارتخاء الأعصاب.

حظك اليوم برج الأسد

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالثقة الزائدة فى النفس، وكذلك التمسك بالرأى، فى السطور التالية توقع علماء الفلك لهم ليوم السبت على الصعيد المهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

ارتباط عاطفى جديد، ولكن خبراء الفلك يؤكدوا أن الشخص الذى سترتبط به من دولة أخرى ويتحدث بلغة أخرى، وهذه التجربة ستكون مثيرة جدًا لك.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

فرصة جديدة ستفتح لك، يجب أن لا تتردد فى الاستيلاء عليها، لأن سيكون هناك ربح لك من خلف هذه الفرصة، كما ستقابل صديق قديم لك يساعدك على إنجاز مهامك فى الفترة الحالية.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك كلها جيدة، وهو ما سينعكس عليك بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، كما أن ما كنت تعانى منه مؤخرًا ستتخلص منه الآن بفضل اتباعك للأنظمة الصحية.

حظك اليوم برج العذراء

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يوم الاختبارات العالمى لثباتك الانفعالى وكفاءتك المهنية التى تستطيع أن تثبتها بمرونتك فى التعامل، أنت اليوم محط أنظار الجميع، فلا تجعل أحد يشعر بقلقك، وحافظ على ثقتك فى نفسك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

شخص غريب يحاول الاقتراب منك، لا تنخدع فى المظاهر فهى سريعًا ما تتغير وتنكشف الحقيقة، ضع حدود فى التعامل ولا تشغل نفسك بأفكار قديمة وربطها بما يحدث الآن فالمواقف بعيدة تمامًا عن المقارنة.

على الصعيد الصحى..

الإفراط فى تناول المسكنات يؤثر على جهازك الهضمى، حاول أن تلجأ إلى المسكنات الطبيعية مثل القرنفل والنعناع والينسون، ولا تنسى تناول التمر للقضاء على الأرق.

حظك اليوم برج الجدى

نقدم لكم حظك اليوم لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى، حيث يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون على ما يرام لأبناء هذا البرج

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الأوضاع العاطفية جيدة جدًا، الاستماع إلى الحبيب هو الحل الأفضل، عليك احتوائه والتعامل معه باهتمام أكثر حتى تعود إلى علاقتكما إلى ما كانت عليه قديمًا.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

ربما ستحدث اليوم خلافات مع زميل لك فى العمل، حاول أن تسيطر على انفعالاتك حتى لا تخسر، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

آلام الظهر ستتضاعف إذا لم تهتم بها وتعالجها كما يرام، عليك كذلك أن تراعى طبيعة عملك، فعليك الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن حتى تحصل على العلاج المناسب لك.

حظك اليوم برج القوس

نقدم حظك اليوم لبرج القوس على كافة الأصعدة الصحى والمهنى والعاطفى، ويتوقع علماء الفلك أن أبناء هذا البرج ستكون الأيام المقبلة هى الأفضل لهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب غير مستقرة تمامًا، عليك أن تعترف له عما يزعجك بشأن العلاقة، وتصارحه حتى يعرف أنه أخطأ بحقك، ولا تعطى للأمور أكبر من حجمها الطبيعى.

برج القوس على الصعيد المهنى..

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشىء، الحصول عل إجازة سريعة من العمل قد يجعلك تتخلص من الضغوط النفسية التى تسبب لك بها خلال الأيام الماضية، سارع فى اتخاذ القرار الصحيح.

برج القوس على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة ناتجة إفراطك فى التدخين، كذلك قد يكون هناك الكثير من المشاكل الأخرى الصحية عليك أن تتفادها وتستمع إلى نصائح الأطباء.

حظك اليوم برج الحوت

هذا البرج من أكثر الأبراج العاطفية التى عادة ما تقع فى مشاكل كبرى بسبب رومانسيتها الزائدة، لذلك يجب أن يكون أكثر عقلًا ويأخذ الامور على محمل الجد خاصة فى العمل حتى يصل إلى الاحلام التى يرغب بها.

برج حوت على الصعيد المهنى:

لديك مشكلات خاصة بعملك ولا تحصل على حقوقك كاملة، فلا تقبل بذلك ولكن اختيار الطريقة الصحيحة للتعبير عن ذلك لرؤساءك دون التجاوز، حتى لا تترك فرصة لزملائك لوضعك فى موقف محرج.

على الصعيد العاطفى:

اهمالك لشريك حياتك وعدم الاهتمام بمسؤلياتك تجاهه يؤثر سلبًا على علاقتكما ويجعله يكون صورة سلبية عنك قد تؤدى فى النهاية الى انفصالكما، فعليك تقديم الواجبات كما تهتم بحقوقك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

تعانى من دوخة مستمرة وإرهاق شديد، فأنت بحاجة الى إجراء فحص طبى شامل للاطمئنان على صحتك، ومعرفة أسباب الإرهاق وما تشعر به، فلا تتردد وحان الوقت لزيارة الطبيب.