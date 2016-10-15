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اليابان تتبرع بمليون دولار لدعم منظمة الهجرة لمساعدة النازحين بالأنبار

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اليابان تتبرع بمليون دولار لدعم منظمة الهجرة لمساعدة النازحين بالأنبار اليابان تتبرع بمليون دولار لدعم منظمة الهجرة لمساعدة النازحين بالأنبار

>بغداد أ ش أ

تبرعت اليابانية بمبلغ مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة فى العراق، لتوفير المأوى فى حالات الطوارئ ودعم أكثر من 12 ألف نازح عراقى يعيشون فى مخيمات بمنطقة الفلوجة شرقى الأنبار.

 

وقال السفير اليابانى لدى العراق، فوميو إيواى - فى تصريح صحفى - "إننا مسرورون بمساعد أصدقائنا فى العراق، ونقدر جهود المنظمة الدولية للهجرة للتخفيف من معاناة العراقيين وتحسين ظروفهم المعيشية".

 

ومن جانبه، نوه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالعراق، توماس فايس، بدعم حكومة اليابان لتقديم المساعدات الخاصة بالمأوى للنازحين العراقيين فى الأنبار بالتعاون مع الشركاء فى المجال الإنسانى.

 

يذكر أن أكثر 557 ألف عراقى نازح فى الأنبار غربى العراق يمثلون أن نسبة 17% من إجمالى 2ر3 مليون نازح منذ يناير عام 2014.


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