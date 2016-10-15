لجنة مكافحة المخدرات تستعرض سبل تطوير منظومة العمل

عقد بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله الشريف، اجتماع فريق العمل بمنطقة الرياض بحضور رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور على الطيار ومشاركة أعضاء الفريق الذي يمثلون عدد من الجهات الشريكة والمعنية.

وقد أوضح الشريف في بداية الاجتماع أهداف فرق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمناطق المملكة والتي يأتي على رأسها الإشراف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية، والقيام بالدور التنسيقي بين الأجهزة المعنية من خلال توحيد الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقيام الجهات الحكومية والقطاع وقطاعات التعليم بمختلف مراحله بإعداد برامج ودورات توعوية عن المخدرات وأضرارها.

وخلال الاجتماع شاهد الحضور عرضا مرئيا عن جهود المملكة بجميع أجهزتها المعنية في مكافحة المخدرات، وكذلك عرض مرئي عن مشروع نبراس الوطني للوقاية من المخدرات.

كما طالب الشريف بإعداد خطة للإشراف السنوي بناء على خطط تنفيذ البرامج الوقائية للجهات الحكومية، ورفع تقارير نصف سنوية عما تم تنفيذه من برامج وأنشطة توعوية ضمن آليات محددة، مشددا على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية لتطوير التعاون وتنظيم الأعمال تفادياً للتداخل والتكرار وإهدار الجهود.

من جانبة استعرض مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع نبراس د. نزار الصالح، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات، موضحا برامج المشروع وأهدافه، التي ترمي إلى زيادة مقاومة ترويج المخدرات من خلال خفض التجريب، وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض الطلب والحد من استخدام المخدرات بين الشباب، كما يفتح آفاقاً جديدة لنشاط الشركات لتطوير برامج الوقاية ودعوتها للعمل على الحد من آفة المخدرات، وتعزيز المشاركة لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي وإدمان المخدرات.

مضيفاً أن مشروع "نبراس" يقدم دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات تفاعلية تجمع بين المعلومات والتدريب تتناول التأثير الاجتماعي وبناء المهارات الحياتية، وكذلك الاستنارة من وسائل الإعلام المختلفة وتكنولوجيا الاتصالات بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي تركز على الوعي.

وأكد اللواء على الطيار أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وفريق العمل سيقدمان خطة شاملة وآلية عمل لتنفيذ البرامج الوقائية والسياسات المتعلقة بمنطقة الرياض التي تهدف للحد من مشكلة المخدرات وتسهم في توعية ابناء المنطقة وتثقيفهم.