إصابة شخصين بإطلاق نار في القيصومة

أصيب شخصان أحدهما بإصابة خطيرة إثر إطلاق نار في القيصومة بسبب مشاجرة حدثت نتيجة خلاف شخصي وتم نقلهما إلى المستشفى، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم في إطلاق النار وهو مواطن أربعيني.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأنه عند الساعة السابعة من مساء الخميس الماضي تبلغ مركز شرطة محافظة حفر الباطن من مستشفى القيصومة العام عن إسعاف مواطنين اثنين في العقد الثاني والثالث من العمر جراء إصابة كل منهما بطلق ناري وحالة أحدهما الصحية حرجة، مبيناً أن الإفادات الأولية تشير إلى نشوب شجار بين المصاب الأول مع أحد الأشخاص أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار تجاه المجني عليه وإصابته والهرب من الموقع، فيما تعرض المصاب الثاني لإطلاق نار بالخطأ من أحد الأشخاص المتواجدين أثناء الشجار.

وأضاف أن المختصين بالشرطة باشروا ‏إجراءات الضبط الجنائي للحادثة للكشف عن ملابساتها وضبط أطرافها، حيث تم القبض على المتهم في إطلاق النار تجاه المجني عليه والذي تبين بانه مواطن أربعيني وجد مصاباً بطلق ناري بالكتف، تم التحفظ عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.