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الإطاحة بلصَّيْن سرقا صيدلية في بريدة

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ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على شابين سعوديين في العقد الثاني من العمر بعد محاولتهما الفِرار على متن سيارة إثر اقتحامهما صيدلية خاصّة في بريدة، وكسر بابها الخارجي والعبث بمحتوياتها والاستيلاء على ثلاثة آلاف ريال.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، "تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالواقعة صباح أمس، وانطلقت دوريات الأمن إلى الموقع واستطاعت إلقاء القبض على المتهميْن وتقرر إيداعهما التوقيف"، مضيفاً بأنه سيُحال المتهمان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

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