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485 حزمة قات في قبضة «أمن سراة عبيدة»

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485 حزمة قات في قبضة «أمن سراة عبيدة» 485 حزمة قات في قبضة «أمن سراة عبيدة»

«سيارة القات» محملة على «سطحة» لإيهام رجال الأمن بأنها متعطلة

ضبطت نقطة ضبط أمني في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير 485 حزمة قات بحوزة وافدين من الجنسية الهندية.

وذكر مصدر لـ"الرياض" أن رجال الأمن بنقطة الضبط الأمني بعقبة الجوة أحبطوا تهريب كمية من القات، كان ينوي وافدون من الجنسية الهندية تهريبها من مركز الفرشة إلى محافظة سراة عبيدة، حيث كانت سيارتهم من نوع "ميتسوبيشي" محملة على "سطحة" لإيهام رجال الأمن بأنها متعطلة، وبتفتيشها عُثر على 485 حزمة من القات.وجرى على الفور تحرير محضر بالضبط، وأحيلت المضبوطات للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات.

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