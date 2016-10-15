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شرطة المدينة المنورة تضبط مصنعاً للعرق المسكر

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ضبطت شرطة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي استراحة بأحد المخططات أعدت مصنعاً لمادة العرق المسكر إنتاجا وتوزيعا.

وقال العميد فهد الغنام المتحدث الأمني بشرطة المنطقة بأنه تم رصد عدد من الأشخاص يتوافدون إلى الاستراحة في أوقات متأخرة من الليل وفي الأوقات التي تقل بها الحركة وجرى وضعها تحت المراقبة الدائمة حتى تم التثبت من وضعها وبتفتيشها عثر على 30 جالونا كبير الحجم مليئا بالمسكر، بالإضافة للأدوات والأنابيب المستخدمة في التقطير والتسخين وتم التحفظ على الموقع والمضبوطات والتعامل معها من قبل الفرقة المختصة بالأدلة الجنائية وتسليم الموقع للمركز الجنائي لاستكمال إجراءات الاستدلال وإحالة القضية لدائرة التحقيق المختصة.

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