مدني الرياض يغلق برجاً مخالفاً لمتطلبات السلامة

أغلق الدفاع المدني بالرياض مبنى يتكون من 36 دوراً، وذلك بسبب مخالفته لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق، وكان من أبرزها تركيب أنظمة إنذار وإطفاء مخالفة للمواصفات والمقاييس الفنية، واستخدام مواد غير معتمدة، إضافة إلى عدم عمل وجاهزية انظمة الانذار والحماية من الحريق والالتزام بصيانتها مما يعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الدفاع المدني.

جاء ذلك خلال الحملة التي انطلقت الثلاثاء الماضي وشملت 28 مبنى ما بين قائم وتحت الإنشاء، وكانت دوريات السلامة بالدفاع المدني قد نفذت زيارات للمواقع المستهدفة في الحملة قبل انطلاقها بوقت كافٍ، وذلك لنشر الوعي وتفادي كافة الملاحظات قبل بدء الحملة تفادياً لضبط المخالفات والإيقاف لهذه المنشآت.