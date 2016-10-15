ضبط ثلاثة مصانع للخمور يديرها وافدون في عسير

عبوات خمور ضبطت بحوزة عدد من المروجين

ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، خلال الأسابيع الماضية، ثلاثة مصانع للخمور يديرها عدد من الوافدين ومجهولي الهوية.

وقال المتحدث الرسمي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد القحطاني: إن الحملات المكثفة التي نفذتها القوة أسفرت عن ضبطت 13 برميلاً سعة 250 لتراً، و49 عبوة سعة 1.5 لتر، و14 عبوة أخرى، جميعها مملوءة بالعرق المسكر.

وأضاف أنها تمكنت أيضاً من ضبط 85 حبة كبتاجون، و13 قطعة حشيش، سلاحين، و29 طلقة حية، وقبضت على 11 مقيماً ومجهولاً من جنسيات مختلفة ممن يروجون الخمور والمخدرات.