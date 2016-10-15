إخماد حريق في الدور العاشر في بناية بوسط جدة

عملية إخلاء سكان البناية بعد انتشار الأدخنة بالممرات

‏‫تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من اخماد حريق نشب أمس بالدور العاشر لبناية مكونة من 16 دورا وسط المحافظة.

وقال العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إن فرق الدفاع المدني اطفاء وانقاذ مدعومة بسيارات السلالم والفرق المساندة باشرت أمس حريقا نشب بالدور العاشر لبناية مكونة من 16 دورا.

واضاف ان فرق الانقاذ عمدت على اخلاء العديد من الادوار خاصة تلك الادوار التي تعلو الدور العاشر منطقة الحريق إلى مناطق آمنة نظرا لانتشار الادخنة بالممرات في عدد منها.

واشار انه مع عمليات الاخلاء التي قامت بها فرق الانقاذ تمكنت فرق الاطفاء من تحديد منطقة الاحتراق وعملت على اخمادها وتهوية المنطقة المحترقة من خلال تفريغها من سحب الدخان عن طريق فتح النوافذ ومواتير شفط الادخنة.

وأوضح ان الحريق لم ينتج عنه اي اصابات او خسائر بالارواح وتمت اعادة السكان لمساكنهم بعد زوال الخطورة، فيما باشرت فرق التحقيق اعمالها لمعرفة الاسباب التي تشير المعلومات الاولية التي جمعها المحققون ان ماسا كهربائيا أدى إلى عملية الاحتراق الذي اقتصر على صالة وغرفة داخل شقة بالدور العاشر.