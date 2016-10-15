كلية الرس تنفذ حملات توعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

منشورات للتوعية ضمن برامج الحملة

تابع فريق الحملة التطوعية لسرطان الثدي برامجه التوعوية في محافظة الرس بكلية العلوم والآداب بقسميها على مدى يومين متتاليين، استهدفت في يومها الأول الأقسام العلمية، فيما توجهت في اليوم الثاني إلى الأقسام الأدبية.

وتضمنت البرامج، محاضرة للدكتورة نازكي أبا بكر تناولت فيها أهمية الكشف المبكر والعوامل المسببة لسرطان الثدي، وتناولت الممرضة عفاف الحربي أهمية التغذية كأحد الأسباب المؤدية للسرطان، والسمنة أسبابها وأخطارها والعلاج، إضاف إلى ورشة عمل بينت ضرورة الفحص الذاتي من حيث توقيته، وخطوات الفحص وطريقته من خلال المجسم والتعرف على الورم، وشروط الفحص، ثم الخطوات التي تتم من أجل الوصول للتشخيص الدقيق والنهائي لإثبات المرض من عدمه، وبشكل قاطع.

وأوضحت بدرية المعجل وكيلة الكلية للأقسام العلمية، أن أهداف الحملة آتت ثمارها، ونفذت بعناية، وأشادت بالوسائل المعينة على إيصال المعلومة وأثنت عليها، كما شكرت القائمين على الحملة بكافة مناطق المملكة، وتمنت صدور استبيان مسبق للفعالية لتحديد المعلومات التي تود الطالبة الحصول عليها بشكل مكثف.

بينما قالت الدكتورة منى الخليفة وكيلة الكلية للأقسام الأدبية: "أفتخر بجهود الفريق وأسعدني حضور العدد الهائل من الطالبات والكادر التعليمي، والملفت للانتباه حضور الفريق مكتملاً في وقت مبكر وحماسهم في إيصال المعلومة للطالبة وطريقة تشجيعهم للفحص الذاتي، ولذا لم أتوانى في التسجيل ضمن الراغبات في الفحص".