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عودة حركة القطارات والطريق الزراعى أمام قرية بلانة بأسوان بعد توقف ساعتين

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عودة حركة القطارات والطريق الزراعى أمام قرية بلانة بأسوان بعد توقف ساعتين عودة حركة القطارات والطريق الزراعى أمام قرية بلانة بأسوان بعد توقف ساعتين

>أ ش أ

انتظمت حركة القطارات بتسيير أربع قطارات متأخرة من محطة أسوان إلى القاهرة، بعد توقف دام ساعتين، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق الزراعى، بعد نجاح الأجهزة الأمنية من إنهاء تجمهر لأهالى قرية بلانة النوبية - التابعة لمركز نصر النوبة - من التجمهر على خلفية أحداث مقتل مزارع بالقرية.

 

وكان مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، توجه فور وقوع الأحداث وتجمهر الأهالى إلى القرية النوبية، وتفاوض مع الأهالى وأقنعهم بفض التجمهر على الطريق الزراعى، والسكك الحديدية أمام قرية بلانة ووعدهم بسرعة القبض على الجناة مرتكبى الأحداث.

 

وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بمقتل مزارع وإصابة شخصين آخرين فى حادث إطلاق نار من مجهولين، وأكدت التحريات أن الحادث وقع أثناء قيام عدد من البلطجية بإطلاق النار على مزارعين لمحاولة الاستيلاء على محصول زراعى، ما أدى إلى مقتل شخص يدعى محمد نور الدين حسن - 30 سنة، مزارع، ومقيم بقرية بلانة ثان، وإصابة مزارعين آخرين كانوا برفقته.

 

وكلف مدير الأمن، فريق بحث يقوده رئيس المباحث الجنائية، العميد خالد إبراهيم، بسرعة القبض على الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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