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"التموين" تضبط محلا يعرض للبيع 1189 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى الأزبكية

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"التموين" تضبط محلا يعرض للبيع 1189 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى الأزبكية "التموين" تضبط محلا يعرض للبيع 1189 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى الأزبكية

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل بحوزته 1189 قطعة غيار سيارات مقلدة بإحدى المحلات غير المرخصة فى الأزبكية و حرر محضر بالواقعة.

وطبقاً للمعلومات التي وردت لمباحث  شرطة التموين بإن صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بنطاق دائرة قسم الأزبكية قام بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات ذات منشأ أجنبى "تركى وصينى "، معبأة  في عبوات وليس لها مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو تفيد مصدرها "مجهولة المصدر" مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين .

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة مقر المحل المتحرى عنه،  وأسفر ذلك عن ضبط 1189 قطعة غيار سيارات "فراميل، و بوجيهات، ومفتاح ، ولمبة ، كلاكس.

و تم تحريز المضبوطات.

 

 


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