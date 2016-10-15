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"وحدة بوحدة".. جديد الشاب خالد

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الجمعة 14-10-2016 22:06

انتهى الفنان الجزائري الشاب خالد من تصوير كليب أغنيته الجديدة بعنوان "وحدة بوحدة" التي تعامل فيها مع الموسيقار الخليجي طلال، وإخراج يعقوب المهن.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تصوير الفيديو كليب في كل من العاصمة الفرنسية والتركية، وأن العمل سيُطرح لأول مرة في ، في ندوة صحافية يعقدها الشاب خالد مع الطاقم الذي اشتغل معه.

ونشر الشاب خالد مقطع من الأغنية على صفحته بموقع الصور "إنستغرام"، والتي حازت على إعجاب الكثير من جمهوره.

يشار إلى أن الشاب خالد لم يصدر أي أغنية جديدة أو ألبوم منذ أربع سنوات، كان آخرها أغنية "سي لا في" التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

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سيدتي

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