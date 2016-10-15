النكادي ينفي مهاجمته لسعد المجرد

نفى المؤلف الموسيقي والممثل عبد الفتاح النكادي أن يكون هاجم الفنان سعد المجرد كما تناقلت ذلك وسائل إعلامية محلية ، موضحاً بأن ما وقع هو مجرد سوء فهم وتأويل خاطئ حين تحدث عن الموسيقى التي يتداولها حاليا فنانون شباب بالمغرب، والتي لا تمت في تقديره للموسيقى العالمية بأي صلة. وبالتالي فإن شهرة فنانينا الشباب مثل سعد المجرد وحاتم عمور وغيرهما تبقى في حدود العالم العربي على أكثر تقدير، بما في ذلك حتى الأصوات العربية المعروفة، والتي اعتلت قمة النجومية على امتداد الوطن العربي، ليست عالمية، فالفنان سعد المجرد له صوت جميل وأغنيته (ماشي ساهل)، فيها موال ونوع من المصاحبة وهي أغنية متقدمة تماما عن أغانيه السابقة ، وأن رأيه في الموسيقى المتداولة حاليا بالمغرب رأي أكاديمي ولا يناقش الأصوات ولا الأشخاص.

وعن جديده قال النكادي بأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أبومه الجديد (نبض الروح) الذي يضم (6) معزوفات موسيقية يستحضر من خلالها ذكريات عاشها في عدة مدن ذكر فيها معزوفة حزينة (طنجة معبر الورد والشوك) فهذه المدينة الواقعة في شمال المغرب المطلة على البحرين الأطلسي والمتوسط، وهي وجهة سياحية تجذب ألاف السياح وفي نفس الوقت فإنها مدينة الضياع التي يتيه بين دروبها ومعالمها مئات الأفارقة الذين يحلمون بالعبور إلى الضفة الأخرى، وعوض أن يكون البحر فضاء للاستمتاع يتحول إلى مقبرة للمهاجرين الذين يتخذون من القوارب المطاطية وسيلة للهروب وعبور البحر الذي يبتلع العشرات منهم يوميا فهذه الصورة يقول المؤلف الموسيقي عبد الفتاح النكادي، أعبر فيها وعن غيرها من الحالات التي عشتها بالمعزوفات الموسيقية في ألبوم (نبض الروح) الذي سيطرح في الأسواق مع مطلع العام الجديد.