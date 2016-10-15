أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: ترافولتا يتحدى نصف مليون فولت كهرباء في LIFE ON THE LINE

Google+ Print

الجمعة 14-10-2016 22:48

إعتاد نجم هوليوود جون ترافولتا مواجهة المستحيل منذ تحول من الأفلام الغنائية لأدوار الإثارة والحركة، وهذه المرة يتخطى حدود المستحيل في أحدث أفلامه "LIFE ON THE LINE" ويواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في عاصفة لا تقاوم، ومخاطر انهيار أحمال كهربائية بقوة نصف مليون فولت.

الفيلم تدور قصته حول فريق عمل لصيانة خطوط كهرباء الضغط العالي، تكلف بمهمة طارئة لإنقاذ الشبكة واصلاح أعطالها وسط عاصفة مدمرة تجتاح الغابات الأمريكية، وأطلقت الشركة المنتجة التريلر الرسمي ويبدو فيه ترافولتا أهدأ بكثير من الأحداث المتلاحقة.

يشارك ببطولة الفيلم جون ترافولتا، وكيت بوسورث، وديفون ساوا، شارون ستون و من إخراج ديفيد هاكل، ومن المنتظر عرض الفيلم في الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين