بالفيديو: ترافولتا يتحدى نصف مليون فولت كهرباء في LIFE ON THE LINE

إعتاد نجم هوليوود جون ترافولتا مواجهة المستحيل منذ تحول من الأفلام الغنائية لأدوار الإثارة والحركة، وهذه المرة يتخطى حدود المستحيل في أحدث أفلامه "LIFE ON THE LINE" ويواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في عاصفة لا تقاوم، ومخاطر انهيار شبكة أحمال كهربائية بقوة نصف مليون فولت.

الفيلم تدور قصته حول فريق عمل لصيانة خطوط كهرباء الضغط العالي، تكلف بمهمة طارئة لإنقاذ الشبكة واصلاح أعطالها وسط عاصفة مدمرة تجتاح الغابات الأمريكية، وأطلقت الشركة المنتجة التريلر الرسمي ويبدو فيه ترافولتا أهدأ بكثير من الأحداث المتلاحقة.

يشارك ببطولة الفيلم جون ترافولتا، وكيت بوسورث، وديفون ساوا، شارون ستون و من إخراج ديفيد هاكل، ومن المنتظر عرض الفيلم في الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.