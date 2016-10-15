بوب ديلان يتجاهل فوزه بجائزة نوبل للأداب

بعد 24 ساعة على منحها جائزة نوبل للأداب الى المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي بوب ديلان Bob Dylan، لم تنجح الاكاديمية السويدية بعد بالتحدث الى الفنان، الذي أحيا حفلة غنائية ناجحة في الولايات المتحدة مساء الخميس.

وأوضح مستشار الأكاديمية اود شيدريش أن الاكاديمية تحدثت الى وكيل أعماله والمسؤول عن جولته، الا أنها لم تتمكن من الحديث الى الفائز.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" التي اتصلت بمقربين من الفنان أن ديلان التزم الصمت طوال النهار بشأن الجائزة. وقال أحد اصدقائه، بوب نوفيرث: "قد لا يوجه أي شكر ربما".

وكان بوب ديلان قد أحيا مساء الخميس حفلة غنائية ضخمة في لاس فيغاس، اكتفى فيها بالغناء من دون أن يأتي على ذكر فوزه بجائزة نوبل.

يشار الى أن الفائزين تتم دعوتهم في العاشر من كانون الاول/ديسمبر الى ستوكهولم لتسلم جوائزهم من ملك السويد والقاء كلمة، ولا تعرف الأكاديمية السويدية إن بوب ديلان ينوي المشاركة.

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