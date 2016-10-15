إنفصال مفاجئ بين نوال الزغبي ومدير أعمالها

أعلن باسكال مغامس، مدير أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، انفصاله عنها فنياً، دون ذكر أسباب الخلاف التي أدت الى هذا القرار المفاجئ.

مغامس كشف هذا الأمر من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، جاء فيها: "‏أعلن إنفصالي المهني انا والفنانة نوال الزغبي، وأتمنى لها دوام النجاح في مسيرتها الفنية. مع احترامي وتقديري".

يشار الى باسكال يدير أعمال الزغبي منذ حوالى 7 سنوات، وكانت علاقتهما متينة، وقد رافقها مؤخراً الى رومانيا من أجل تصوير فيديو كليب "عم بحكي مع حالي" ، ما يطرح التساؤل حول هذا الانفصال المفاجىء.