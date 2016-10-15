أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إنفصال مفاجئ بين نوال الزغبي ومدير أعمالها

Google+ Print

السبت 15-10-2016 00:19

أعلن باسكال مغامس، مدير أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، انفصاله عنها فنياً، دون ذكر أسباب الخلاف التي أدت الى هذا القرار المفاجئ.

مغامس كشف هذا الأمر من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، جاء فيها: "‏أعلن إنفصالي المهني انا والفنانة نوال الزغبي، وأتمنى لها دوام النجاح في مسيرتها الفنية. مع احترامي وتقديري".

يشار الى باسكال يدير أعمال الزغبي منذ حوالى 7 سنوات، وكانت علاقتهما متينة، وقد رافقها مؤخراً الى رومانيا من أجل تصوير كليب "عم بحكي مع حالي" ، ما يطرح التساؤل حول هذا الانفصال المفاجىء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"