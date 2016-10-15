حظك اليوم برج القوس 15/ 10/ 2016

نقدم حظك اليوم لبرج القوس على كافة الأصعدة الصحى والمهنى والعاطفى، ويتوقع علماء الفلك أن أبناء هذا البرج ستكون الأيام المقبلة هى الأفضل لهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً، عليك أن تعترف له عما يزعجك بشأن العلاقة، وتصارحه حتى يعرف أنه أخطأ بحقك، ولا تعطى للأمور أكبر من حجمها الطبيعى.

برج القوس على الصعيد المهنى..

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشىء، الحصول عل إجازة سريعة من العمل قد يجعلك تتخلص من الضغوط النفسية التى تسبب لك بها خلال الأيام الماضية، سارع فى اتخاذ القرار الصحيح.

برج القوس على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة ناتجة إفراطك فى التدخين، كذلك قد يكون هناك الكثير من المشاكل الأخرى الصحية عليك أن تتفادها وتستمع إلى نصائح الأطباء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك كلها على ما يرام، وستكون الأيام المقبلة كذلك أفضل بفضل قدرتك على التعامل مع كل التغيرات التى تحدث لك.