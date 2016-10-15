أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس 15/ 10/ 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج القوس 15/ 10/ 2016

>

نقدم لبرج القوس على كافة الأصعدة الصحى والمهنى والعاطفى، ويتوقع علماء الفلك أن أبناء هذا البرج ستكون الأيام المقبلة هى الأفضل لهم.

 

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

 

علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً، عليك أن تعترف له عما يزعجك بشأن العلاقة، وتصارحه حتى يعرف أنه أخطأ بحقك، ولا تعطى للأمور أكبر من حجمها الطبيعى.

 

 

برج القوس على الصعيد المهنى..

 

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشىء، الحصول عل إجازة سريعة من العمل قد يجعلك تتخلص من الضغوط النفسية التى تسبب لك بها خلال الأيام الماضية، سارع فى اتخاذ القرار الصحيح.

 

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

 

أزمة صحية طارئة ناتجة إفراطك فى التدخين، كذلك قد يكون هناك الكثير من المشاكل الأخرى الصحية عليك أن تتفادها وتستمع إلى نصائح الأطباء.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

أوضاعك كلها على ما يرام، وستكون الأيام المقبلة كذلك أفضل بفضل قدرتك على التعامل مع كل التغيرات التى تحدث لك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى