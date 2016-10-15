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حظك اليوم برج الميزان 15/ 10/ 2016

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حظك اليوم برج الميزان 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج الميزان 15/ 10/ 2016

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وسطاء الخير، هذا هو التوصيف الحقيقى والصحيح لأبناء هذا البرج، الذين يتمتعون كذلك بكثير من الصفات الأخرى أبرزها التردد، وعلى الرغم من أنهم رسل السلام إلا أن بداخلهم صراعات يصعب على بعضهم السيطرة عليها.

 

فى السطور التالية نقدم توقعات علماء الفلك، وحظك اليوم لأبناء هذا البرج الأكثر تردداً بين الأبراج الأخرى.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

التكبر والغرور أكبر مشكلة بينك وبين شريك حياتك، الذى ناقشك فيها كثيراً وطلب منك التخلى عنها، فهى تفسد العلاقة وتكون صورة سيئة عنك لدى الطرف الآخر، فحاول جاهداً التخلص منها إذا كنت راغباً فى الحفاظ على حبك.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى..

لا تدخل مع صديقك المقرب فى شراكة فى أحد الأعمال، فسيحدث ذلك مشكلات كثيرة تؤثر على صداقتكما التى عمرها سنوات طويلة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

قد تتعرض للعدوى باحد الفيروسات من صديق بسبب استخدامك أدواته الخاصة، كالمنشفة والكوب وأدوات الحلاقة، فاحذر من تلك التفاصيل التى قد تهدد صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

اليوم ستضع خطة جديدة لتطوير حياتك، تعتمد فيها بالأساس على الفصل بين وقت العمل والترفيه والتنزه، وتطوير أدائك المهنى بعيداً عن مشاكلك الخاصة.


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مصر 365

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