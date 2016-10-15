أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب 15/ 10/ 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج العقرب 15/ 10/ 2016

>

يتمتعن بقدر كبير من الوضوح والقوة، كما أن صراحتهم لاذعة ولا يتركون حقهم مهما كانت النتائج، هذه هى أبرز صفات التى نقدم له اليوم حظك لأصحاب هذا البرج يوم السبت 15 أكتوبر.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

تشر بالوحدة، أنت فى هذه الفترة تحتاج إلى شريك حياة يشعرك بالحب والاهتمام ويقدم لك الدعم النفسى والمعنوى الذى تحتاج إليه، ومن المتوقع أن تقابله فى القريب العاجل.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

اليوم مثالى للغاية للتخطيط جيدًا إلى مشروع تجارى ناجح، كما أنه من المفترض أن تحصل على أموال فى القريب العاجل، علاقتك بمديرك فى العمل هى أفضل الآن.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

مزاجك اليوم ليس على ما يرام، أزمات متتالية فى العمل فد تؤثر عليك نفسياً، حاول أن تكون هادئ وأبحث عن طريقة غير العصبية للتعامل مع مشكلاتك المختلفة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل منذ فترة طويلة، كما سيكون هناك تغيرات على مستوى العمل والأسرة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى