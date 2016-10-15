حظك اليوم برج العقرب 15/ 10/ 2016

يتمتعن بقدر كبير من الوضوح والقوة، كما أن صراحتهم لاذعة ولا يتركون حقهم مهما كانت النتائج، هذه هى أبرز صفات برج العقرب التى نقدم له اليوم حظك لأصحاب هذا البرج يوم السبت 15 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

تشر بالوحدة، أنت فى هذه الفترة تحتاج إلى شريك حياة يشعرك بالحب والاهتمام ويقدم لك الدعم النفسى والمعنوى الذى تحتاج إليه، ومن المتوقع أن تقابله فى القريب العاجل.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

اليوم مثالى للغاية للتخطيط جيدًا إلى مشروع تجارى ناجح، كما أنه من المفترض أن تحصل على أموال فى القريب العاجل، علاقتك بمديرك فى العمل هى أفضل الآن.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

مزاجك اليوم ليس على ما يرام، أزمات متتالية فى العمل فد تؤثر عليك نفسياً، حاول أن تكون هادئ وأبحث عن طريقة غير العصبية للتعامل مع مشكلاتك المختلفة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل منذ فترة طويلة، كما سيكون هناك تغيرات على مستوى العمل والأسرة.