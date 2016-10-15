برج الثور حظك اليوم 15/ 10/ 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

السماح بدخول الظنون السيئة بينك وبين شريكك فى العمل سيؤثر على خط سير العمل بشكل عام، وسيجعلها تسير بشكل سلبى، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وتعتقد أن الجميع عليه عليه أن يتعامل بروح الفريق الواحد، حاول أن تستمر هكذا.

لبرج الثور على الصعيد العاطفى..

مكالمة من شخص غريب تثير داخلك الشكوك، وتفتح فى ذهنك مجال التفكير فى أشخاص قدامى ربطتك بهم علاقات صداقة لكنها انتهت بمواقف مزعجة، لا تهتم لهذه الأمور وأكمل يومك بحيوية ونشاط.

على الصعيد الصحى..

الإرهاق سيجبرك على الحصول على قسط كبير من الراحة فى الفترة القادمة، وعليك بزيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات حتى تستعيد عافيتك، ولا تنسى ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى والبدنى بسبب توترات العمل والمشاكل الشخصية، ويحتاج مولود الثور إلى السفر مع الأصدقاء والعودة إلى صفائه الذهنى.