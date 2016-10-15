برج الدلو حظك اليوم 15/ 10/ 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

تفضل العزلة عندما تفكر فى مشروع جديد، لكنك هذه المرة تحتاج إلى مشورة كثير من الصدقاء الأكثر منك خبرة حتى تنجز أفكارك فى وقت قصير، ولا تتردد فى طلب العون والمساعدة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

انتظر حتى تتاكد من مشاعرك أولاً، أنت بحاجة إلى التأنى وعدم اتخاذ أية قرارات متسرعة من شأنها التأثير على حياتك العاطفية والدخول فى علاقة فاشلة جديدة، تعلم من أخطائك السابقة.

على الصعيد الصحى..

الذهاب إلى عيادة العيون امر طبيعى هذه الفترة خاصة إنك تسهر لفترات طويلة، وتجلس كثيراً أمام الحاسوب، نظارة طبية ستكون حل عملى وفعال جداً هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية متقلبة جداً بسبب رغبته فى طلب العون من بعض الزملاء الذين أقحموه فى عدد من الأحاديث المرتبطة بأحداث قديمة، وارتباك فى العمل يزول سريعاً بمجرد انتهائه من مشاكله العاطفية.