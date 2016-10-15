برج السرطان حظك اليوم 15/ 10/ 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..

الأمور تتضح لك اليوم، وتكتشف حقيقة الأشخاص بعدما تسقط الأقنعة بسبب المشاكل المادية، فالواقع المهنى ملئ بالصدمات لكن كيفية استقبالك لها ستحدد مستقبلك المهنى، ولا تتخلى عن مرونتك المعهودة فهى ستكون السر فى نجاحك اليوم.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

الحاجة إلى صديق حقيقى أصبحت ملحة بعدما ابتعد عنك أصدقائك، واكتفيت بالوحدة، حالتك المزاجية تسوء يوماً بعد يوم، عليك بالتواصل مع الأصدقاء القدامى.

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

المشاكل الصحية تزيد بشكل كبير جداً، وآلام القولون أصبحت لا تفارقك كل هذا يرجع إلى سوء حالتك النفسية، اهدأ وتناول المشروبات التى تساعد على ارتخاء الأعصاب.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقضى فترة مرتبكة فى حياته بسبب الصدمات المتتالية على المستوى المهنى فضلاً عن خسائر كثير من أصدقائه على المستوى الشخصى بسبب تساقط الأقنعة عن كثير من الشخصيات المقربة له واكتشاف حقيقتهم.