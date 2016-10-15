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برج العذراء حظك اليوم 15/ 10/ 2016

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برج العذراء حظك اليوم 15/ 10/ 2016 برج العذراء حظك اليوم 15/ 10/ 2016

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على الصعيد المهنى..

 

يوم الاختبارات العالمى لثباتك الانفعالى وكفاءتك المهنية التى تستطيع أن تثبتها بمرونتك فى التعامل، أنت اليوم محط أنظار الجميع، فلا تجعل أحد يشعر بقلقك، وحافظ على ثقتك فى نفسك.

 

 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

 

شخص غريب يحاول الاقتراب منك، لا تنخدع فى المظاهر فهى سريعاً ما تتغير وتنكشف الحقيقة، ضع حدودًا فى التعامل ولا تشغل نفسك بأفكار قديمة وربطها بما يحدث الآن فالمواقف بعيدة تماماً عن المقارنة.

 

 

 

على الصعيد الصحى..

 

الإفراط فى تناول المسكنات يؤثر على جهازك الهضمى، حاول أن تلجأ إلى المسكنات الطبيعية مثل القرنفل والنعناع والينسون، ولا تنسى تناول التمر للقضاء على الأرق.

 

 

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة متوترة بسبب أجواء الاختبار التى تتطلب منه أن يكون أكثر حزماً وثقة فى قراراته، ومشاكل عاطفية تطرق بابه وتتطلب من مولود العذراء التركيز فيما يحدث فقط بعيداً عن أى مشاكل أخرى.


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مصر 365

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