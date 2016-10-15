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حظك اليوم برج الحمل 15/ 10/ 2016

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حظك اليوم برج الحمل 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج الحمل 15/ 10/ 2016

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف عنه التسرع والعصبية الشديدين ولكنه فى الوقت نفسه يتسم بالذكاء والمهارة وحسن التصرف رغم تهوره فى بعض الأحيان. 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

علاقتك بعملك ليست على ما يرام، فحالتك النفسية السيئة تؤثر على إنتاجك وأدائك المهنى، حاول الفصل بين حياتك ومشكلاتك الخاصة وعملك حتى لا تخسر وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تحاول الاستقرار فى علاقتك بشريك حياتك، وتفعل كل ما بوسعك، ولكن ليس كل ما تفعله سيعجب الطرف الآخر، فحاول فهم طبيعته وشخصيته وبناءً عليها تعامل معه.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تعانى من بعض آلام العظام، وتحتاج الى الإكثار من تناول الفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية والابتعاد عن المياه الغازية والوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يومك ملئ بالعمل واللقاءات الخاصة، قد تسمع خبراً يسعدك اليوم كزواج أحد أصدقائك وتذهب لحضور الحفل، فهى فرصة جيدة لتغيير الأجواء النفسية المحيطة بك. 


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مصر 365

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