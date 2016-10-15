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حظك اليوم برج الحوت 15/ 10/ 2016

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حظك اليوم برج الحوت 15/ 10/ 2016 حظك اليوم برج الحوت 15/ 10/ 2016

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هذا البرج من أكثر الأبراج العاطفية التى عادة ما تقع فى مشاكل كبرى بسبب رومانسيتها الزائدة، لذلك يجب أن يكون أكثر عقلاً ويأخذ الأمور على محمل الجد خاصة فى العمل حتى يصل إلى الأحلام التى يرغب بها.

 

 

برج حوت على الصعيد المهنى:

 

لديك مشكلات خاصة بعملك ولا تحصل على حقوقك كاملة، فلا تقبل بذلك ولكن اختيار الطريقة الصحيحة للتعبير عن ذلك لرؤسائك دون التجاوز، حتى لا تترك فرصة لزملائك لوضعك فى موقف محرج.

 

 

على الصعيد العاطفى:

 

إهمالك لشريك حياتك وعدم الاهتمام بمسئولياتك تجاهه يؤثر سلباً على علاقتكما ويجعله يكون صورة سلبية عنك قد تؤدى فى النهاية إلى انفصالكما، فعليك تقديم الواجبات كما تهتم بحقوقك.

 

 

على الصعيد الصحى:

 

تعانى من دوخة مستمرة وإرهاق شديد، فأنت بحاجة إلى إجراء فحص طبى شامل للاطمئنان على صحتك، ومعرفة أسباب الإرهاق وما تشعر به، فلا تتردد وحان الوقت لزيارة الطبيب.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

تدخل اليوم فى حلقة نقاش حادة مع عائلتك بشأن بعض الأمور الخاصة بك، فحاول أن تكون هادئاً وسيطر على أعصابك حتى تنجح فى إقناعهم بما تريد وامتصاص غضبهم.


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مصر 365

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