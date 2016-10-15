حظك اليوم برج الجوزاء 15-10-2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الهوائى المعروف عنه سرعة تبدل المزاج وتقلبه ولكنه يتميز بأنه يحسن الكلام والتفكير مما يجعله يكسب قلوب الناس بسرعة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية غير مستقرة وقد تخسر وظيفتك فى أى وقت، فحاول الالتزام بشكل أكبر والحضور وفقاً للمواعيد المحددة وتنفيذ المهام المطلوبة منك وعدم تأجيلها.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تحتاج الى خطة جديدة مع شريك حياتك فى طريقة تعاملكما وأهدافكما، حتى المساعدة فى ترتيب المنزل وبعض المساعدات التى من الممكن أن تقوم بها لدعم شريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

أعراض السهر المستمر بدأت تظهر عليك، فدائما تشعر بإرهاق شديد وكسل وخمول مما يؤثر على صحتك وعلى أدائك فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم تتعرض لشحنة من الطاقات السلبية من المحيطين بك، حاول الابتعاد عنهم تلك الفترة فانت لست فى حاجة الى أى طاقات سلبية، وتحتاج تغيير الأجواء لتستطيع إنجاز مهامك المهنية بشكل جيد.