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«البحرين» تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

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«البحرين» تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر «البحرين» تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

 

البحرين

أدانت وزارة خارجية البحرين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء، واسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات المسلحة المصرية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي لا يمت للدين بصلة ويتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت “الوزارة” وقوف مملكة البحرين، مع الشقيقة في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب وتضامنها التام مع كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لازمة لاستتباب الأمن وترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة مجددة موقف مملكة البحرين المناهض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي على كافة المستويات بما يضمن اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء وتجفيف منابع تمويلها .

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