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الزمالك يطالب بدقيقة حداد وشارات سوداء بنهائي أفريقيا على أرواح شهداء سيناء

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الزمالك يطالب بدقيقة حداد وشارات سوداء بنهائي أفريقيا على أرواح شهداء سيناء الزمالك يطالب بدقيقة حداد وشارات سوداء بنهائي أفريقيا على أرواح شهداء سيناء

لاعبي الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفارس الأبيض فى جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم طلب للاتحاد الأفريقى “كاف” للحصول على موافقة بارتداء لاعبى الزمالك شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء سيناء، قبل انطلاق مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وأوضح أحمد مرتضى، خلال تصريحاته لقناة “On sport” أن الزمالك سيسعى للحصول على موافقة “الكاف” لنعى شهداء ضحية الإرهاب الغادر بعد الهجوم على أحد نقاط التأمين بشمال سيناء، والتى أسفرت عن استشهاد 12 من أبطال القوات المسلحة ومقتل 15 إرهابيًا.

يذكر أنه من المقرر إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت، في تمام الثالثة عصرًا.

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