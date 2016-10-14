«الدولية للحبوب» ترحب بموافقة مصر على استيراد الأقماح بنسبة «الإرجوت» 0.05%

تلقت السفارة المصرية بروما رسالة من “جيان كاينت” المدير العام للجمعية الدولية للحبوب والأعلاف التجارية رحبت فيها بقرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاص بالسماح بدخول الأقماح التي لا تتعدى فيها نسبة الإصابة بفطر الأرجوت عن 0.05%.

وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها اليوم الجمعة أن مدير الجمعية أشارت في خطابها إلى أن ذلك سيؤدي إلى جلب العديد من الموردين، فضلًا عن تسهيل عمليات توريد الأقماح إلى مصر، لافتة إلى أن نسبة الـ 0.0 % لم تعد متاحة على المستوى العالمي.

وأن النسبة التي حددتها لجنة الدستور الغذائي العالمي ولجنة معايير الصحة النباتية هي النسبة التي تحمي صحة المستهلك وتعزز الممارسات العادلة في تجارة القمح حول العالم.

يذكر أن الجمعية الدولية للحبوب والأعلاف التجارية هي جمعية دولية تضم 1635 عضوا من 94 دولة على مستوى العالم تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية في السلع الزراعية.

أ ش أ