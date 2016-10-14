استطلاع : «كلينتون» تتقدم على «ترامب» بـ7 نقاط مئوية

أظهر استطلاع للرأي على مستوى الولايات المتحدة، أجرته وكالة رويترز، أن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون متقدمة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـ7 نقاط مئوية.

وأجري الاستطلاع في وقت يصارع فيه المرشح الجهوري اتهامات من نساء بأنه تحرش بهن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر ونشر الجمعة، أن 44% من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون بينما يؤيد 37% ترامب، ويمثل هذا تغيرًا ضئيلًا عن نتيجة استفتاء الثلاثاء التي أظهرت تأخر ترامب بـ8 نقاط مئوية.

وتصدرت كلينتون أيضًا السباق في استطلاع رأي منفصل تضمن أسئلة عن مرشحي الأحزاب البديلة.

وحظي كل من “كلينتون” و”ترامب” بنفس نسبة التأييد، بينما حصل مرشح الحزب التحرري جاري جونسون على تأييد 6% من الناخبين المحتملين وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر على تأييد 2%.