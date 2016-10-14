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تكريم جابر نصار على هامش مؤتمر بكلية التربية بدمياط الإثنين القادم

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تكريم جابر نصار على هامش مؤتمر بكلية التربية بدمياط الإثنين القادم تكريم جابر نصار على هامش مؤتمر بكلية التربية بدمياط الإثنين القادم

>دمياط عبده عبد البارى

تنظم كلية التربية جامعة دمياط المؤتمر السنوى العشرين والدولى الأول تحت عنوان تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالى فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة وذلك يومى 17 و18 أكتوبر القادميين بمقر كلية التربية بمدينة دمياط الجديدة.

 

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض رؤية جامعة القاهرة وجامعة دمياط حول تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالى فى ضوء التنمية المستدامة ويعرضها كل من الدكتور جابرجاد نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط السابق.

ويحضر فى المؤتمر عددا من رؤساء الجامعات المصرية لعرض رؤية جامعاتهم فى تطوير التعليم العالى كما سيشارك أساتذة من عدة بلدان عربية.

يرأس المؤتمر الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية بدمياط والدكتور عبد الناصر انيس مقرر المؤتمر والدكتور والدكتور محمود جلال الدين وكيل المؤتمر.

واعتاد منظمى المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات من أبناء محافظة دمياط الذين أثروا الحياة العامة والثقافية والفكرية والعلمية حيث سبق وأن تم تكريم المهندس حسب الله الكفراوى والشاعرفاروق شوشة  الذى رحل عن دنيانا اليوم الجمعة والدكتور الراحل محمد حسن الزيات و سيتم تكريم الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة  على هامش المؤتمر كأحد أبناء محافظة دمياط .

 


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