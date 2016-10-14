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منظمة الصحة العالمية تشكر السيسي على تخفيض أسعار علاج الكبد

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منظمة الصحة العالمية تشكر السيسي على تخفيض أسعار علاج الكبد منظمة الصحة العالمية تشكر السيسي على تخفيض أسعار علاج الكبد

«مارجريت تشان» المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أكدت «مارجريت تشان» المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنها وجهت الشكر للدولة المصرية، بدءًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء نهاية بوزير الصحة، وذلك في التزامهم بتوفير علاج لمرضى الكبد داخل .

وأضافت تشان،  خلال حوارها لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية «C.B.C» أن وزارة الصحة المصرية استطاعت تقليل تكلفة العلاج ليصبح فى متناول الجميع ومستوى مقبول ماديًا.

وأشارت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المصرية وعدت بتوفير العلاج لكل المصابين، ما جعل هناك برنامجًا علاجيًا أفضل بداية من الوقاية ثم إجراء التحاليل الطبية، وصولا لاختبارات ما قبل الحصول على علاج فيروس سي.

وأكدت تشان أن مصر أصبحت الأولى وما زالت الدولة الأولى في خفض سعر العلاج الضروري لمرضى الكبد، موضحة أن منظمة الصحة العالمية لا تؤمن بوجود استثناء لأي شخص من علاج ينقذ الحياة.

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