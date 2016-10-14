اتهامان جديدان لترامب بـ«الاعتداء الجنسي»

قالت امرأتان، اليوم الجمعة، إن الجمهوري دونالد ترامب اعتدى عليهما جنسيًا، وذلك وسط موجة من الاتهامات ضد المرشح للرئاسة الأمريكية.

وظهرت سامر زيرفوس، وهي متنافسة سابقة في برنامج ترامب التلفزيوني “ذي أبرينتايس”، وهو برنامج مسابقات أمريكي لتقييم مهارات العمل لدى المتنافسين، في مؤتمر صحفي مع المحامية المشهورة جلوريا ألريد في لوس انجليس لتشرح بالتفاصيل كيف سعى إليها جنسيًا عندما كانت تبحث عن وظيفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت “ليس لديك الحق في معاملة المرأة على أنها أداة جنسية فقط لأنك نجم”، مشيرة إلى أنها تحركت بعد سماع قصص النساء الأخريات ورؤية شريط فيديو له يدلي فيه بتعليقات بذيئة.

أما المرأة الأخرى، كريستين أندرسون، فحكت لواشنطن بوست كيف أمسك ترامب بأجزاء حساسة من جسدها في ملهى ليلي بنيويورك في أوائل تسعينيات القرن الماضي.