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حبس موظف بمرور القاهرة حصل على رشوة من سائق لإنهاء إجراءات رخصة موتوسيكل

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حبس موظف بمرور القاهرة حصل على رشوة من سائق لإنهاء إجراءات رخصة موتوسيكل حبس موظف بمرور القاهرة حصل على رشوة من سائق لإنهاء إجراءات رخصة موتوسيكل

ارشيفية

مراسل «ONA»:

أمرت نيابة الأميرية بحبس موظف بمرور القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقى رشوة مقابل تسهيل إجراءات ترخيص دراجته النارية.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط موظف بأحد وحدات المرور تلقى رشوة من المواطنين بدعوى تخليص وإنهاء إجراءات تجديد تراخيص السيارات، حيث تم ضبطه أثناء تلقيه رشوة من أحد المواطنين بالأميرية، تم اقتياده إلى قسم شرطة الأميرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور تتهم ” عماد.ع.م ” 56 سنة موظف تجديد التراخيص بأحد وحدات المرور ومقيم دائرة قسم شرطة الأميرية بتلقى رشوة من المواطنين بدعوى قدرته على تخليص إجراءات تراخيص السيارات.

وداهم ضباط مباحث قسم المرور بالقاهرة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة المتهم، وضبطوه وبحوزته 257 جنيها عقب حصوله على 30 جنيها من ” أحمد.ح.ع ” 34 سنة سائق، مقابل تسهيل إجراءات تجديد تراخيص دراجة بخارية “تروسيكل” .

وبمواجهته أمام اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لباحث القاهرة، إعترف المتهم بارتكابه الواقعة، مضيفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 4236 لسنة 2016.

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