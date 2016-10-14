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مصر للطيران تستضيف ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية للدعاية للأقصر وأسوان

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مصر للطيران تستضيف ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية للدعاية للأقصر وأسوان مصر للطيران تستضيف ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية للدعاية للأقصر وأسوان

للطيران – أرشيفية

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه فى إطار حرص الشركة الوطنية على تنشيط ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، تستضيف الشركة بالتعاون مع المكتب السياحي المصري بباريس ، وفدًا يضم 14 شخصية من كبار منظمى الرحلات الفرنسية ، ورجال الأعمال ، وممثلي وسائل الإعلام والتليفزيون الفرنسي ، وذلك لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان وعمل رحلة نيلية في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الحالي ، بهدف إعداد حملة دعائية للترويج للسياحة الثقافية بمصر .

واضاف “وصل مطار القاهرة الدولي الوفد الفرنسي على رحلة مصرللطيران رقم 800 القادمة من باريس ، وكان فى إستقبالهم فريق من العلاقات العامة والمحطة بالشركة ، وذلك لأنهاء إجرءات سفرهم وإستضافتهم لحين إقلاع رحلتهم إلى أسوان”.

وأكد عمرو سامي مدير مكتب مصرللطيران بباريس أنه تم التنسيق مع شركة “VOYAGEUR DU MONDE”، وهى أكبر منظمي الشركات السياحية الفرنسية ، والتي تسوق للبرامج السياحية المصرية بالتعاون مع المكتب السياحي المصري بباريس ، لتنظيم هذه الزيارة التعريفية إلى مدينتى الأقصر وأسوان ، وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة والتخفيضات على التذاكر لنجاح الهدف من هذه الزيارة.

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