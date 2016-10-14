اليمن تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء.. وتؤكد: نتضامن مع مصر في مواجهة التطرف

أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش في محافظة شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان مساء اليوم أن الجمهورية اليمنية تدين هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لديننا الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى تماما مع الشرائع والأديان السماوية كافة وجميع الأعراف والقيم الإنسانية.

وأكد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية وقوف اليمن إلى جانب قيادة وحكومة وشعب مصر الشقيق وتضامنها الكامل، في كل ما تتخذه السلطات المصرية من إجراءات لمواجهة العنف والتطرف، لما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى الإسهام في محاربة هذه الآفة الخطيرة واستئصالها من جذورها ليعم الأمن والاستقرار كافة دول العالم، معربة عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولمصر الشقيقة حكومة وشعبا.

أ ش أ