كوريا الشمالية تدعو بريطانيا لإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة مع سول وواشنطن

دعت كوريا الشمالية، بريطانيا اليوم الجمعة لإلغاء خطتها لإجراء أول عملية جوية مشتركة الشهر المقبل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرة ذلك عملا عدائيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية: “هذا يشكل تحديًا خطيرًا لايغتفر للأمن والسلام”، مضيفًا أن على بريطانيا “الرجوع فورًا عن قرارها بالمشاركة في تدريبات عسكرية للعدوان”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من إعلان القوات الجوية الكورية الجنوبية أنها ستعقد مناورات “الدرع الذي لا يقهر” مع نظرائها من الولايات المتحدة وبريطانيا في الفترة ما بين 4-10 نوفمبر لتحسين قدراتها لمهاجمة المنشآت العسكرية والقيادة الرئيسية للعدو «اذا تعرضوا لاستفزاز»، ولكن أيضًا لاعتراض القوات الجوية للعدو.

وتعتزم بريطانيا إرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز (يوروفايتر تايفون) وطائرات النقل (فوياجر) و(C-17) وطائرة نقل (جلوب ماستر) لهذه العملية، مع مقاتلات (إف-15كي) و(16-كي إف) من كوريا الجنوبية و(إف-16) من الولايات المتحدة، وفقا لسلاح الجو في كوريا الجنوبية.

أ ش أ