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روسيا تنفي مزاعم مقتل جنود لها في مدينة حماة السورية

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روسيا تنفي مزاعم مقتل جنود لها في مدينة حماة السورية روسيا تنفي مزاعم مقتل جنود لها في مدينة حماة السورية

جنود روس في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، صحة ما نشرته بعض وسائل إعلام تابعة لجماعات المعارضة السورية عن مقتل عدد من الجنود الروس في كمين بمدينة حماة وسط سوريا.

وأكدت الوزارة – في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – أن جميع الجنود الروس في الجمهورية العربية السورية، على قيد الحياة وبصحة جيدة ويقومون بتأدية واجباتهم على النحو المنشود.

وشددت الوزارة على أن جميع البيانات والمعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حول مقتل عدد من الجنود الروس في حماة، لا أساس لها من الصحة.

أ ش أ

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