السيسي: لا أميل إلى الإجراءات الاستثنائية.. وهدفنا «التخفيف على المواطنين»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه «لا يميل إلى اتخاذ إجراءات استثنائية»، مؤكدًا أن الدولة بالقانون ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار بما يؤمن احتياجات الجماهير، ويحد من الجشع، وتخزين السلع والإتجار فى أقوات الشعب “.

وأوضح الرئيس خلال حوار مع محمد عبد الهادي علام وياسر رزق وفهمي عنبة، رؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية” «إن أجهزة الدولة متمثله فى التموين والداخلية والرقابة الادارية والمحليات تعمل جاهدة لضبط الاسواق، رغم ما أصاب الجهاز الإداري خلال السنوات الـ6 الماضية”.

ولفت الرئيس إلى أن الدولة تعمل على توفير إحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر على الأقل، حتى تكون متوافرة بأسعار مناسبة دون أي نقص، “وهدفنا هو التخفيف على المواطنين “.