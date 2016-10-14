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فوز المستشار حامد عيساوى برئاسة نادى القضاة فى البحيرة

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فوز المستشار حامد عيساوى برئاسة نادى القضاة فى البحيرة فوز المستشار حامد عيساوى برئاسة نادى القضاة فى البحيرة

ارشيفية

مراسل «ONA»:

أعلنت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة فى البحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم حسن، وعضوية المستشار شوقى الصالحى، والمستشار أيمن الحلاج فوز المستشار حامد عيساوى برئاسة النادى بفارق 31 صوتًا عن المستشار محمد الساخى، وجارى عمليات فرز الأصوات للمرشحين على مقاعد المجلس الجديد وعددهم 14 مقعدًا.

وكان “24″ مستشارًا تقدموا بأوراق ترشحهم، منهم المستشار حامد عيساوى رئيس الاستئناف، والمستشار محمد الساخى نائب رئيس الاستئناف على مقعد الرئيس، كما يتم اختيار 4 مستشارين منهم أحمد أبو زيد وخالد عيسى وإكرامى يوسف وصبرى جعفر ضمن قائمة المستشار حامد عيساوى، وأحمد خليل ومحمد سعد وأيمن رافى وهشام الشريف على قائمة المستشار محمد الساخى، و7 على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم لاختيار 5 منهم، وهم: القضاة إيهاب السعدنى وكارم محمود وشريف الحكيم وأحمد سلام ضمن قائمة المستشار حامد عيساوى، والقضاة محمد فرحات ومحمد عبد الرحيم، ومحمد بركات ضمن قائمة المستشار محمد الساخى.

 

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