فريدة سيف النصر لـ محمود عبد العزيز : «قوم يا أسد‎»

“يلا قوم يا اسد” بتلك الكلمات وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالتها للفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي يعالج حاليًا بإحدى المستشفيات، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها موخرًا.

وكتبت “سيف النصر” في رسالتها “يلا قوم يا أسد، من شر حاسد اذا حسد .. وهاتقوم بالسلامه .. إن شاء الله .. طول عمرك محارب .. مفيش حاجه جت بالساهل .. وحياة حبنا كلنا لك .. يا أجدع وأطيب وانضف الرجال “.

وأضافت “قوم وغلاوة محمد وكريم .. وحياة حبك لبوسي .. وحبك لكل الناس .. وعبادتك

> وثقتك فى رب كل الناس”.

وأردفت ”قوم وغلاوة دعاء من محبيك .. يستجاب له باذن الله فى ساعة رضا .. وهاتقوم يا أسد”