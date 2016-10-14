السيسي: القوات المـسلحة قادرة على حماية مـصر والأمن القومي العربي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري قائلًا «اطمئنوا، فالقوات المـسـلحة قادرة ومـؤهلة على أن تحمي مـصر وتـدافع عـن الـبـلاد ضد أي تهديدات تؤثـر على أمن واسـقرار مصر والمنطقة وأشقائنا في الخليـج، وقادرة على حماية الأمن القومي العربي».

وعن حديثه عن مايقصده من قوله مؤخرًا أن قواتنا المسلحة يمكنها الانتشار في كل انحاء البلاد في غضون 6 ساعات، فقد أوضح الرئيس خلال حوار مع محمد عبد الهادي علام وياسر رزق وفهمي عنبة، رؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية” «أن مايقصده أن يؤكد جاهـزية الجـيـش وقـدرته على حماية حدود الدولة مـن الإسكندريـة إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية».