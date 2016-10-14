«السهلي» تناقش ملف الإرهاب في سيناء على «النهار اليوم».. غدًا

يناقش برنامج «يوم بيوم» الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة «النهار اليوم»، ملف الحرب علي الإرهاب في سيناء بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي راح ضحيتها 12 شهيدًا من القوات المسلحة، حيث يستضيف اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

كما تتطرق الحلقة إلى ماهي التحديات التي تواجه القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وهل تؤثر الأعمال الإرهابية على مشروعات التنمية في أرض الفيروز، بالإضافة إلى متى سيتم إعلان سيناء خالية من الإرهاب.

كما سيستعرض البرنامج التحديات والمخاطر العسكرية والإقتصادية التى تواجه مصر من الخارج، وكيف نواجه حرب الشائعات الهادفة لنشر الفوضى.

تذاع الحلقة غدًا على شاشة النهار اليوم الساعة 10 مساء.