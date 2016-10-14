السيسي: الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية في 2018

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية سوف تنتهى في غـضـون ما بـين 5 إلـى 6 سـنوات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها في عام 2018.

وأوضح الرئيس خلال حوار مع محمد عبد الهادي علام وياسر رزق وفهمي عنبة، رؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية” أنه التقى رئيس شركة صينية كبرى حيث طلب الحصول على 16 ألف فدان في نطاق العاصمة باستثمارات 20 مليار دولار، لإنشاء مدينة ذكية للصناعات الحديثة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والكيمياء الحيوية، بجانب إقامة منشآت إدارية وخدمية.