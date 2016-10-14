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نيفين الكيلاني تنعى رحيل الشاعر الكبير «فاروق شوشة»

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نيفين الكيلاني تنعى رحيل الشاعر الكبير «فاروق شوشة» نيفين الكيلاني تنعى رحيل الشاعر الكبير «فاروق شوشة»

الراحل فاروق شوشة

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وفاة الشاعر الكبير «فاروق شوشة»، عن عمر ناهز الثمانين عامًا، داعية المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه و تلامذته الصبر والسلوان.

قالت نيفين الكيلاني، أن «جيلًا بأكمله قد تربى على أشعار الراحل، وكان صوته في الإذاعة المصرية مميزًا، وهو يقدم برنامج لغتنا الجميلة، الذي علم الكثيرين منا بشكل مبسط لغتنا العربية».

وأضافت الكيلاني، أننا بفقد الشاعر الكبير فاروق شوشة نكون قد فقدنا أحد أساطين الشعر، وواحدًا من الشعراء العظام الذي لن يتكرر، مضيفة «لكن الأمل في تلاميذه أن يكملوا مسيرته، ويسيروا علي دربه»،

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