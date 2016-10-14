تحرير 6890 مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة

تواصل إدارة مرور القاهرة، شن حملاتها المرورية بمختلف مناطق العاصمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبإشراف اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكافة قيادات وضباط الإدارة لضبط كافة المخالفات المرورية.

استهدفت الحملات إعادة الانضباط المرورى على كافة المحاور، وتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر.

> وتمكنت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 6890 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية، وضبط 3 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة.

> وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين، لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.