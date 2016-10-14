«قاضى وادي النطرون» يطالب بالتدقيق قبل وصم الأشخاص بالإرهابيين

طالب المستشار خالد محجوب المعروف بقاضي وادي النطرون، بعدم الأفراط والتدقيق قبل أن يتم وصم أي شخص بالانضمام إلى جماعة أو تنظيم أو كيان إرهابي قبل تقديم الدليل علي ذلك من الجهات المختصة دون غيرها.

وقال محجوب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، ”مما لا شك فيه حينما نصف أو نتداول معلومات تفيد أن هذا شخص إرهابي أو ينضم لتنظيم إرهابي أو جماعة إرهابية فلابد أن نكون حازمين عند وصم أي شخص أو جماعة بالإرهاب”.

وأضح أن نص قانون العقوبات المصرى فى المادة ٨٦ مكرر (أ) على وصف الجماعات الإرهابية، وجاء القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين تعبير آخر وهو “الكيان الإرهابي” ثم عاد مرة أخرى تعبير الجماعة الإرهابية بالقرار بقانون الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٦.

وحدد الركن المادى المكون للجريمة الانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية، فالانضمام يتحقق بِعد تكوين الجماعة وهو الامر الكائن حاليًا.

وكذلك حدد القانون فى الركن المادي ضرورة توافر الدليل على الانضمام والذي يتحقق بنشاط مادي يعبر عن إرادة الجاني المتجهة إلى الانضمام لعضوية هذه الجماعات أو توافر إثبات بوجود صورة له اثناء تواجده فى اجتماعاتها أو مع كوادرها أو ساعد أو ساهم فى نشر افكارها ونشاطها.

وشدد ”يجب الحرص الشديد عند إطلاق عبارة “أن هذا الشخص ينضم إلى جماعة أو تنظيم إرهابي” حتى لا نتوسع فى هذا الشأن ونوصف جميعًا بأننا ننضم إلى جماعة إرهابية دون أن يحدث ذلك أو نمارس نشاط لا نقوم بالفعل به.

وأوضح أنه يكون من حق من يتضرر من وصفه بأنه ينضم أو ينتمى إلى تنظيم أو جماعة إرهابية أن يلجأ الى القضاء وأن يتقدم إلى الجهات المختصة ببلاغ ضد أي موقع أو شخص أو جهة أطلقت عليه ذلك دون سند أو دليل حتى يتم محاكمة من اطلق هذه المعلومات الغير صحيحة.