أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى لرجال الأعمال: "مصر أولى بكم وأنا أدعمكم ولا إجراءات استثنائية ضدكم"

Google+ Print
السيسى لرجال الأعمال: "مصر أولى بكم وأنا أدعمكم ولا إجراءات استثنائية ضدكم" السيسى لرجال الأعمال: "مصر أولى بكم وأنا أدعمكم ولا إجراءات استثنائية ضدكم"

>كتب وائل ربيعى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يعلم أن المرحلة التى نعيش فيها حاليا "مرحلة صعبة"، ويعرف تأثير سعر الصرف على المستثمرين، قائلا: "بوضوح أقول إننى مشجع وداعم لرجال الأعمال وأقول لهم أولى بكم، والحرية كاملة لهم ولا إجراءات استثنائية ضد أى منهم".

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية: "أما عن العمل الاجتماعى فهم يساهمون عندما تتاح لهم الفرصة مثلما رأينا فى مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية وفى القرى الأكثر فقرا والجمعيات الأهلية وعلينا أن نطرح مبادرات تعطى لهم فرصة المساهمة".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب