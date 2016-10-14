السيسى لرجال الأعمال: "مصر أولى بكم وأنا أدعمكم ولا إجراءات استثنائية ضدكم"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يعلم أن المرحلة التى نعيش فيها حاليا "مرحلة صعبة"، ويعرف تأثير سعر الصرف على المستثمرين، قائلا: "بوضوح أقول إننى مشجع وداعم لرجال الأعمال وأقول لهم مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم ولا إجراءات استثنائية ضد أى منهم".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية: "أما عن العمل الاجتماعى فهم يساهمون عندما تتاح لهم الفرصة مثلما رأينا فى مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية وفى القرى الأكثر فقرا والجمعيات الأهلية وعلينا أن نطرح مبادرات تعطى لهم فرصة المساهمة".